西松屋チェーンがこの日の取引終了後、１２月度（１１月２１日～１２月２０日）の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比３．３％減と２カ月ぶりに前年実績を下回った。 育児・服飾雑貨の売上高は好調に推移した一方、冬物衣料の売上高が前年を下回った。なお、全店売上高は同１．３％増だった。 出所：MINKABU PRESS