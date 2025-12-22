○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表 １６：００独・輸入物価指数 ２２：３０米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） ２２：３０米・耐久財受注 ２３：１５米・鉱工業生産 ２３：１５米・設備稼働率 ※日・閣議 ※米・５年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＹＥデジタル ※東証スタンダード上場：テラテクノロジー 出所：MINK