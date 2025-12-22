西武は22日、12月18日にアラン・ワイナンス投手との選手契約締結を発表した。背番号は『30』に決定。ワイナンスは球団を通じて「伝統があり、多くの人に愛されるチームの一員となれたことを、大変光栄に思います。チームメートや仲間のために全力を尽くし、共に戦える日々を楽しみにしています。家族一同、このような機会をいただいたことに心から感謝しています。ライオンズファンの皆さまと優勝の喜びを分かち合えるよう、全