西武は22日、12月18日にアラン・ワイナンス投手との選手契約締結を発表した。背番号は『30』に決定。

ワイナンスは球団を通じて「伝統があり、多くの人に愛されるチームの一員となれたことを、大変光栄に思います。チームメートや仲間のために全力を尽くし、共に戦える日々を楽しみにしています。家族一同、このような機会をいただいたことに心から感謝しています。ライオンズファンの皆さまと優勝の喜びを分かち合えるよう、全力でがんばります」とコメント。

広池浩司球団本部長は「今季3Aで優れた成績を残した、先発タイプの技巧派右腕です。守備力を生かしてアウトを積み重ねながらイニングを稼ぐ投球をイメージしていますが、3Aでは高い奪三振率と低い与四球率を記録しており、NPBの打者を相手にどのような投球を見せてくれるのか非常に楽しみです。あくなき探求心を持って自身の投球を磨き続けている点に加え、メジャー契約枠の選手でありながら日本でのプレーを強く希望した姿勢も、獲得を決断する要因となりました。先発ローテーションの柱の一人として、活躍を期待しています」と期待を寄せた。

ワイナンスはメジャーで今季3試合に登板して、0勝1敗、防御率8.68。メジャー通算は11試合に登板して、1勝5敗防御率7.48

▼ ワイナンスのプロフィール

生年月日：1995年8月10日

身長・体重：188cm・81kg

出身地；アメリカ

球歴：フロンティア高−ベイカーズフィールド・カレッジ−キャンベル大

ポジション：投手

投・打：右投・右打