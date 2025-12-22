漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日テレビ朝日系で生放送され、たくろうが初の決勝ながら史上最多１万１５２１組の頂点に立ち２１代目王者に輝いた。今回９人の審査員のうち駒場孝（ミルクボーイ）と後藤輝基（フットボールアワー）が初めて名を連ねた。中でも駒場は「言葉の一つ一つに漫才愛にあふれていた」など根拠のある説明がネット上で評価する声が集まった。他にも「私的、Ｍ−１の優勝は