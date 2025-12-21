俳優・小沢仁志が勝俣州和のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「勝俣かっちゃんねる」に出演し、中学１年生のときにいじめられた過去を明かした。小沢は「１カ月くらいじゃないかな、いじめられたのは。ガタイもでかいし、空手やってるし、野球部だったし、目立つじゃん。そうすると来る」と目立っていたことからいじめっ子に目を付けられたと語った。最初は相手にしなかったものの「どんどん来る」と次第にエスカレートしていったこと