俳優の小沢仁志（63）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。フェイスパック姿を公開した。【写真】かわいい？怖い？”ハローキティ”に大変身した“顔面凶器”小沢仁志小沢は「イベントで貰ったパック」と紹介し、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」になりきれるというフェイスパック姿を公開。「使ってみたが怖さが増しただけ…w」とつづった。“顔面凶器”の異名がある小沢のこの大変身に「縁起がよさそうな