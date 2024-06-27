俳優の小沢仁志（62）がXを更新し、公開した俳優・柳葉敏郎（63）の近影が注目を集めている。『踊る大捜査線』シリーズに代表される、踊るプロジェクトの映画2部作『室井慎次 敗れざる者』と『室井慎次 生き続ける者』が10月、11月に公開を予定。柳葉が主人公・室井慎次を演じる同映画のキャストは6月25日に発表され、小沢の出演が明らかになっていた。これに際して、小沢は6月27日にXを更新し、柳葉の画像と共に、《むかしむかし