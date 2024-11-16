俳優柳葉敏郎、小沢仁志、飯島直子が１５日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。お酒が入った昭和世代の言動が自由になってきて、柳葉が提起したテーマに応じて、ミキ・昴生がテレビを見て笑ってお腹が痛いなと思っていたら尿管結石だった話をしていると、柳葉が突然「ちょっと俺が振った話（テーマ途中）で悪いんだけど、トイレ行っていい？」とカットインした。柳葉が立ち上がると、小沢も「一緒に行こう」と立ち