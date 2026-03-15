俳優の小沢仁志が１５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、野球日本代表の侍ジャパンがＷＢＣでベスト４を逃したことに触れた。小沢は侍ジャパンが敗退し、「終わった…」と悔しさをにじませる。「あとの楽しみはメジャーの開幕のみ」と投稿し、メジャーの開幕日（日本時間２６日）を見すえた。ただ、ＷＢＣの準々決勝・ベネズエラ戦で敗れたことがやはり悔しかったようで、「しかし、投手がメジャーの圧に苦しんでる時に