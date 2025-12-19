不妊手術後に起こりうる変化5つ 不妊手術を受けたあとの猫は、ホルモンバランスの変化によって体や性格に少しずつ変化が現れることがあります。個体差はありますが、代表的な5つの変化を見ていきましょう。 1.性ホルモンの減少による行動の落ち着き 手術によって性ホルモンの分泌が減ることで、発情期特有の異性に対する興奮や攻撃的な行動が落ち着くようになります。外に出たがる、他の猫に対して強気になるといった行