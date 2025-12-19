ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 赤坂のサウナで死亡した夫婦、死因は不詳…医師は「人災」の可能性を… サウナ 時事ニュース デイリー新潮 赤坂のサウナで死亡した夫婦、死因は不詳…医師は「人災」の可能性を指摘 2025年12月19日 16時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 赤坂のサウナで火災が発生し、夫婦が死亡したとデイリー新潮が伝えた 司法解剖で死因不詳と発表され、弁護士からは「極めて異例」との声も 医師は、今回の件は「人災」と批判されても仕方がないのではないかと話した 記事を読む おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分