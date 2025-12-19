ナガオカが反発している。１８日の取引終了後、スクリーン・インターナルの大口受注を獲得したと発表したことが好感されている。 スクリーン・インターナルは、石油精製・石油化学・肥料プラントの心臓部で反応・抽出・分離などの工程に使用される内部装置のこと。同社が以前に納入した中東のプロピレンプラントにおいて設備更新需要があり、納入実績のある同社製品が採用された。受注金額は約６億