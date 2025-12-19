阪神ＪＦのメイプルハッピーは１４着。着順こそ良くないですが、走ってきそうな馬ですよ。乗りやすくて、もっと距離があればという走り。今後の成長が楽しみです。今年の競馬もあと２週。１年はアッという間です。今年は残念ながら有馬記念に騎乗馬はありませんが、前日のホープフルＳでアスクエジンバラに騎乗します。詳しくは来週書かせてもらいますが、中間は追い切り以外でも積極的にコンタクト。楽に動けるようになってき