第87回オークス芝2400メートル（2026年5月24日東京競馬場）1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）が優勝。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手（22）が、JRA女性騎手としてG1初制覇する偉業を成し遂げた。この勝利を受けて欧州の大手ブックメーカーは凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）オッズを手直し。英bet365社、英ウィリ