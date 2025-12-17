今年も残すところ2週間ですが、年末は全国的に暖かくなりそうです。気象庁はこの時期としては「10年に一度レベルの高温になる見込み」だとしています。記者「こちらのスケートリンクでは、暖かい日差しの中で多くの人がスケートを楽しんでいます」きょう、東京の最高気温はきのうよりも1.6℃高い、14.1℃を観測。こちらは、東京ミッドタウンにできた屋外スケートリンクです。冬晴れの下、薄着の人や腕まくりをして滑っている人もい