「節税につながるうえに、返礼品も受け取れる制度」として、多くの人が活用している「ふるさと納税」。地方自治体の財源確保や地域活性化にもつながる仕組みとして評価される一方、「住民税の通知を見て驚いた」といった声も。特に、年末に駆け込みで寄附をおこなったり、仕組みを理解せずに上限を超えて寄附したりした場合、「逆に損した気がする」と感じるケースもあるようです。「まだ間に合うかな？」慌ててスマホを開いた年末