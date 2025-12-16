ミロクは大幅続落している。１５日の取引終了後、２５年１０月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１０月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を１２２億円（前期比２．５％減）、営業損益予想を１億円の赤字（前期は２４００万円の赤字）、最終損益予想を６億１０００万円の黒字（同２５億２５００万円の赤字）とした。営業損益は３期連続で赤字の見通しとなり、嫌気された。猟銃事業はトランプ政権による通商政策をはじめ