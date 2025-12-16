格闘技イベント『BreakingDown18』に出場予定だったものの、前日会見で対戦相手から不意打ちのビンタを受けて失神し、その後にくも膜下出血となったこと報告した「やるべしたら竜」が16日、自身のXでこれまでの経緯を説明し、来年3月の名古屋大会で「江口をKOして無念を晴らします」とファイターとしての復帰を宣言した。【写真】平本蓮のX投稿「くも膜下出血は格闘家やボクサーならドクターストップで引退しなきゃいけない重症