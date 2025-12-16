日本野球機構が今月9日に開催した「現役ドラフト2025」で、全12球団の指名選手が発表された。そこで編成担当者らが肩を落としたのは、リストに中日ドラゴンズの根尾昂（25）投手と、読売ジャイアンツの山瀬慎之助捕手（24）の名がなかったこと。2人については「今のままでは飼い殺し」「環境を変えれば成長する」との指摘も出ているが、保有を決断した両球団の思惑とは何か。＊＊＊【写真を見る】「現役ドラフト」成功例と言わ