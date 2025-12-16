午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６０、値下がり銘柄数は１１７５、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは空運、水産・農林のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、証券・商品、卸売、化学、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS