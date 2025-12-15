上野動物園の双子のジャイアントパンダについて東京都は、来年1月25日を最終観覧日とし、1月中に中国に返還すると発表しました。東京都は、上野動物園の双子のジャイアントパンダ、「シャオシャオ」と「レイレイ」について、中国野生動物保護協会との協定で来年2月20日に返還期限を迎えることから、来年1月下旬に2頭を中国に返還すると発表しました。2頭の観覧は、今月23日から事前の申し込みが必要となり、今月27日以降は、検疫の