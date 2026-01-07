東京・上野動物園の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイが、1月下旬に中国に返還される。最終観覧日は1月25日と発表されてから、返還前に2頭の姿をひと目見ようと、上野動物園には連日多くのファンが訪問。【写真】救世主となるか、密かに推しが増えている“元祖パンダ”修学旅行で上野動物園へ行くも…12月中旬は現地で並べば観覧が可能だったが、動物園の“アイドル”はそう簡単に見ることはできなかったよう。12月初旬に