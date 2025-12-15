日本は先進国の中で「がんの死亡率」が最も高く、年間約40万人もの命が奪われている。そうした中、11月19日に「国立がん研究センター」が公表した、がん患者の「5年生存率」に関する最新の調査結果が注目を集めている。＊＊＊※本稿は「週刊新潮」2025年12月18日号掲載【「5年生存率」最新調査で判明した恐がるべき「がん」の部位】の一部を抜粋／編集したものです。【写真を見る】ワースト1位は男女で共通最新データによる