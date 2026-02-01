これまで旅行作家やタレント、グラビアモデルとして活動してきた歩りえこさん。昨年9月、大腸がんを患っていることを公表し、手術後の困難な生活をユーモアを交えながら前向きに語っていることが話題だ。【写真】「生き地獄だった」入院直後の歩さんの様子早期発見ができれば生存率は高い大腸がん大腸がんは女性のがん死亡率1位（国立がん研究センター「がん統計」より）だが、早期発見ができれば生存率は高いことが知られてい