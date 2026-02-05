昨年、多くの国民の反対により一度は凍結された「高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げ案」が再び浮上している。医師の音良林太郎さんは「今回の見直し案でも自己負担額が大きすぎて、働き盛りの世代が治療を諦めることになる恐れがある」という――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■「高額療養費」限度額の見直しが再浮上2025年12月下旬、政府と厚生労働省は「高額療養