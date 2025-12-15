アドバンテストが続急落、一時１２４５円安の１万９５４０円まで売り込まれる場面があった。前週末の米国株市場ではＡＩ・半導体関連株の象徴であるエヌビディア＜NVDA＞が３．３％安に売られ４日続落となった。これは個別に決算発表を嫌気された半導体設計大手ブロードコム＜AVGO＞が１１％を超える下落に見舞われたことが波及した面もあるようだ。東京市場でもエヌビディアなど米半導体セクターと株価連動性の高い