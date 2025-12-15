１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円８１銭前後と前営業日に比べて２２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円９４銭前後と同２９銭程度のユーロ高・円安だった。 ９～１０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げが決まった後に進行したドル安が一服した後、１２日は方向感の乏しい展開となった。日銀が１