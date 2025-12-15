１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円８１銭前後と前営業日に比べて２２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円９４銭前後と同２９銭程度のユーロ高・円安だった。



９～１０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げが決まった後に進行したドル安が一服した後、１２日は方向感の乏しい展開となった。日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合で、利上げについて議論するなどと改めて伝わったが、すでにマーケットには織り込み済みの内容とあって円を買い進む姿勢は限られた。１２日は複数の米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言が伝わり、ＦＯＭＣ参加者間の意見に隔たりがあることが再び浮き彫りとなった。米長期金利が上昇するなかで、ドル円は一時１ドル＝１５６円１０銭台まで上昇したものの、週末とあって持ち高調整主体の展開となり、上値追いの流れには至らずにドル円は伸び悩んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４０ドル前後と前日に比べて０．０００２ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



