ロッテの高野脩汰投手（２７）が、１４日、ドジャース佐々木朗希投手（２４）から“メジャー裏話”入手したことを明かした。高部、吉川と千葉テレビで「ＭＡＲＩＮＥＳＳＴＵＤＩＯ２０２６新春ＳＰ」の収録に出演。収録後に取材に応じた。高野脩は７日に朗希とともに石川県珠洲市で復興支援の野球教室を開催した。「ここではしゃべれないですけど、メジャーの裏の話、“意外とそうなんだ”みたいな、聞き入るような話が