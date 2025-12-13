40・50代のファッションは、無理なく “今っぽさ” を足せるかどうかがカギ。【UNIQLO（ユニクロ）】のアイテムはシンプルだからこそ、大人ならではの着こなしでグッと洗練して見えそう。今回は、おしゃれさんが実際に取り入れている着こなし術をピックアップ。ほどよくトレンド感を取り入れながら、落ち着きもキープした「こなれコーデ」をお届けします。 カジュアルなブルーシャツ × ブルージー