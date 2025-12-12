事務用品通販大手のアスクルは１２日、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃で顧客や従業員の個人情報約７４万件の流出を確認したと発表した。調査報告も合わせて公表し、攻撃者が今年６月に侵入して以降、不正アクセスを長期間繰り返していたことも明らかにした。流出が確認されたのは、取引先や通販サイトを利用する法人・個人顧客の名前やメールアドレス、電話番号などで、「ＡＳＫＵＬ（アスクル）」