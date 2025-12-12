木原官房長官は１２日の記者会見で、首相官邸のホームページ（ＨＰ）を装った偽サイトが確認されたと公表した。木原氏は、「アクセスすると個人情報を盗まれたり、ウイルス感染の被害に遭ったりする恐れがある」と注意を呼びかけた。首相官邸は１１日に公式ＨＰやＳＮＳで注意喚起していた。個人情報の漏えいなどの被害は把握していないといい、警察庁がウイルス対策ソフトの関連事業者に情報提供を行うなどの対応をしている。