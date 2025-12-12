家族には絶対に言えない秘密を抱えている人もいるのではないでしょうか。墓場まで持っていく覚悟でいたのに、家族にバレてしまった場合、絶望的な気持ちになってしまうようで……？今回は、托卵の秘密が夫と娘にバレてしまった女性の話をご紹介いたします。娘は浮気相手の子ども「娘は、夫との間にできた子ではありません。夫との結婚が決まったときに出会った男性と、少しの期間浮気をしてしまったんです。娘はその浮気相手との