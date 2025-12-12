ラクスルがカイ気配のまま上昇している。同社は１１日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環としてゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞と組み、株式取得を目的に設立したＲ１（東京都港区）がＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１７１０円で、非公開化を目的とする。ラクスルの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せの動きをみせている。 買付予定数の下限は３９６９万９