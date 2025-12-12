ラクスルがカイ気配のまま上昇、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格１７１０円にサヤ寄せ ラクスルがカイ気配のまま上昇、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格１７１０円にサヤ寄せ

ラクスル<4384.T>がカイ気配のまま上昇している。同社は１１日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環としてゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞と組み、株式取得を目的に設立したＲ１（東京都港区）がＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１７１０円で、非公開化を目的とする。ラクスルの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せの動きをみせている。



買付予定数の下限は３９６９万９１００株で、上限は設定しない。買付期間は１２日から２０２６年２月４日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、上場廃止となる見通し。ラクスルはＴＯＢに賛同の意見を表明した。東京証券取引所は１１日付でラクスルを監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS