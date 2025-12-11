ビットコインを売って株式を買うトランプ政権下で絶好調だった暗号資産がピンチとなっている。【写真】巨大な米国旗、照明も米国風!?トランプ氏次男の企業、テキサス州のマイニング施設を大公開暗号資産の代表格であるビットコインの価格は10月、過去最高値の12万6000ドル（約1950万円）を付けた後、先月は約8万1000ドルに急落した。時価総額は1兆ドル（約155兆円）減少したと言われている。その後、9万ドル台に回復したも