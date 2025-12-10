マンガ好きが選ぶ『このマンガがすごい! 2026』が10日に発表され、オンナ編1位に藤見よいこさんの『半分姉弟』が選ばれました。『半分姉弟』は、フランス人の父と日本人の母を持つ主人公をめぐり、“ハーフ”と呼ばれる人々の日常と溢れる感情を描いた作品です。自身もスペイン人の父を持つ作者の藤見よいこさんが、様々なバックグラウンドを持つ当事者に取材を重ねた意欲作だということです。本作は10月発表『CREA 夜ふかしマンガ