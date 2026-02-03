本日第5話「権利のための闘争？」が放送されたTVアニメ『ダーウィン事変』。2月10日（火）の放送より「レッド・ピル銃撃事件編」が始まることが明らかとなり、放送に先駆け6話以降の映像を使用したPVと場面カットが公開された。＞＞＞PV場面カットをすべてチェック！（写真9点）原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位