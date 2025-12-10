ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤが後場に強含んだ。同社は１０日、昆布など褐藻類や植物プランクトンに含まれるフコキサンチンの主要代謝物であるフコキサンチノールを活用した化学療法の研究プロジェクトを開始すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。獣医療領域では初となる研究プロジェクトで、がん領域における応用可能性を検討する。まずは口腔内メラノーマへの抗がん作用の臨床研究を開始する。 出所：MI