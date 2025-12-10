ヘリオスがストップ安の水準となる前営業日比８０円安の３４１円に売られた。同社は９日の取引終了後、体性幹細胞再生医薬品の「ＨＬＣＭ０５１」に関する開発・申請方針を発表した。ＡＲＤＳ（急性呼吸窮迫症候群）治療薬の開発を優先して進める一方、脳梗塞急性期治療薬の国内での条件及び期限付き承認の申請については、２０２５～２６年早期の申請資料のローリングサブミッションは行わず、改めて開発方針を検討