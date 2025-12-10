トビラシステムズが冴えない。同社は１０日正午、２５年１０月期の単独決算発表にあわせ、２６年１０月期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比２０．０％増の３３億６６００万円、最終利益は同１５．１％減の５億３１００万円を計画する。減益予想を嫌気した売りがかさんだようだ。 今期は特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスやビジネスフォン向けサービスなどの堅調な成長を見込む一方、採用を中