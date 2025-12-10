元TBS記者・山口敬之氏から受けた性暴力を2017年に実名で告発し、著書『Black Box』を出版した映像ジャーナリストの伊藤詩織さん（36歳）。彼女が監督を務めたドキュメンタリー映画『Black Box Diaries』が、2025年12月12日にいよいよ日本で公開されます。伊藤さんはこの性暴力被害について刑事・民事の両方で手続きを進め、最終的には民事裁判で同意のない性行為が事実と認定され、2022年に勝訴が確定しています。本作は、2