ACLE MD6町田 3（2-0） 1 蔚山19:01キックオフ 町田市立陸上競技場 入場者数4,345人試合データリンクはこちら2025年シーズンのKリーグで13ゴール12アシストの活躍を披露したイ・ドンギョンや、快足を飛ばして町田陣地を何度も切り裂いたオム・ウォンサンがスタートから出ていれば、また結果は違っていたのかもしれない。だがイはケガ明け、オムは移籍が噂されている中でベンチスタート。町田は35分にオムが投入されるまでに2点を