ACLE MD6 町田 3（2-0） 1 蔚山

19:01キックオフ 町田市立陸上競技場 入場者数4,345人

試合データリンクはこちら

2025年シーズンのKリーグで13ゴール12アシストの活躍を披露したイ・ドンギョンや、快足を飛ばして町田陣地を何度も切り裂いたオム・ウォンサンがスタートから出ていれば、また結果は違っていたのかもしれない。だがイはケガ明け、オムは移籍が噂されている中でベンチスタート。町田は35分にオムが投入されるまでに2点を、イが投入されるまでにさらに追加点を挙げると、その後は蔚山に主導権を握られながらも危なげなく勝利を収めた。特に6分、CKからファーサイドでフリーとなっていた下田北斗がボレーで挙げた先制点は、しっかりと準備されていた形。セットプレーを生かして優位に立つという勝負の勘所を知った戦いで、1年間の最後の試合、52試合目を締めくくった。