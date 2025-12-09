きのう（8日）夜、埼玉県戸田市の外環道でトラック同士の追突事故があり、10代の男性が死亡しました。警察は無免許でトラックを運転していた男（22）を逮捕しました。きのう午後9時10分ごろ、戸田市美女木の外環道内回りで「トラックとトラックの事故」と110番通報がありました。警察によりますと、事故があったのは美女木ジャンクションの手前で、道路工事による渋滞で停止していたトラックに別のトラックが追突したということで