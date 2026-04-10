女優の川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムで俳優の廣瀬智紀（39）と離婚したことを発表した。「関係者の皆様応援してくださる皆様私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と書き出し、今後については「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」とつづった。ファンに向けても「温かく見守っていただけますと幸いです何卒ご理解の程、よ