大谷翔平関連のグッズが多数展示されている」という情報を聞きつけ、本誌記者が埼玉県越谷市の「かみむら歯科・矯正歯科クリニック」を訪れたのは2023年6月のことだった。貴重なグッズの多さはいまも強烈な印象として残っていた。あれから3年あまりの月日が流れ、「クリニック内の装飾が大きく変貌している」という情報を聞き、再度現地を訪れた──。「内装は大谷選手の “新天地” が決まった段階ですぐに変えました」こう