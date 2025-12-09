９日に実施された５年債入札（第１８２回、クーポン１．４％）は、最低落札価格が９９円８０銭（利回り１．４４４％）、平均落札価格が９９円８４銭（同１．４３５％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４銭で、前回（１１月１３日）の３銭からやや拡大。応札倍率は３．１７倍となり、前回の３．３３倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS