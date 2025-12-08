¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²£ÉÍ»Ô¤Ç¹âÎð½÷À¤ËË½¹Ô¤·¤¿ÃË ¼«±ÒÂâ°÷¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá ¼«±ÒÂâ ²£ÉÍ»Ô ¹ñÆâ¤Î»ö·ï¡¦»ö¸Î »þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹ FNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ²£ÉÍ»Ô¤Ç¹âÎð½÷À¤ËË½¹Ô¤·¤¿ÃË ¼«±ÒÂâ°÷¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá 2025Ç¯12·î8Æü 17»þ27Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÇµÙ²ËÃæ¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î¦¾å¼«±Ò´± ¥Ð¥¹Ää¤Ç70Âå½÷À¤ËË½¹Ô¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë47ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿ ½÷À¤Ï¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÆÍÁ³ÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö ¡Ò¿Æ¤Ïº¤ÏÇ¡Ó¡Ö¥Ð¥«¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×¡È²£ÍÉ¤ì¥À¥ó¥¹¡É¥Öー¥à¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ó²Ð¤·³Ø¹»¤Ç¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ä²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ï¡Ö¥À¥µ¤¯¤Æ¥¥â¤¤¤«¤é¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¡× 2025Ç¯12·î7Æü 10»þ0Ê¬ Âç¿©¤¤ÁÐ»Ò»ÐËå¡¦¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ö½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤Ç´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¡×2Ç¯´Ö°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¡¦¸½ºß¤ÎÀ¸³èÌÀ¤«¤¹¡ÖÄ«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤·ÌëÌ²¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¡× 2025Ç¯12·î7Æü 13»þ17Ê¬ ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡Ê12¡Ë¤¬»àË´¡¡±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê61¡ËÂáÊá¡¡ºë¶Ì¡¦Ä«²â»Ô 2025Ç¯12·î8Æü 0»þ43Ê¬ ¾¾²¬¾»¹¨¡¡¹â¾¾¶õ¹Á¤ÇÆÍÁ³¡¢¼ã¤¤½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡Ö¤½¤³¤À¤±¤ÇÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤Æ½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤é¡× 2025Ç¯12·î7Æü 8»þ21Ê¬ 100¶Ñ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤¬´°Çä ¡Ö¥é¥¦¡¼¥ëÇä¤ì¡×¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¿³Èþ´ã 2025Ç¯12·î8Æü 9»þ26Ê¬